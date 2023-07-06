بالأرقام.. ماذا قدمت مبادرة حياة كريمة لرفع الأعباء عن أهالى البحيرة؟

البحيرة - ناصر جودة

تعد المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أهم المبادرات التنموية والخدمية لرفع مستوى المعيشة بالريف المصرى خلال العقود الماضية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية فضلا عن تنمية القرى والنجوع خاصة بالمناطق النائية وفقًا لخريطة الفقر وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.

ولم تكتفى مبادرة حياة كريمة على مشروعات بإقامة مشروعات البنية التحتية بالقرى بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرى والنجوع المختلفة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية لعدد كبير من الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا وكذلك رفع قدرات شباب تلك القرى وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

وتعتبر محافظة البحيرة من المحافظات الهامة التى لها نصيب وافر من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير قرى المحافظة خاصة القرى النائية والصحراوية التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من سوء الخدمات المقدمة لمواطنيها.

ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.