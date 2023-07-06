اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 10:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

الخميس، 06 يوليو 2023 09:13 م
انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب انطلاق فاعليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم مكتبة الإسكندرية ، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، وذلك في الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023.
 
ويشارك في المعرض هذا العام نخبة مختارة من دور النشر العربية من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية. ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والفنانين.
 
ويُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.
 
جدير بالذكر أن معرض الدورة الماضية ضم حوالى 65 دار نشر مصرية وعربية بالإضافة إلى أنشطة البرنامج الثقافي والتي أقيمت بشكل تفاعلي عبر شبكة الإنترنت.
 
 
 
 
 
 

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

معارض الكتاب

معرض الكتب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة