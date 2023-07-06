انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، وذلك في الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023.

ويشارك في المعرض هذا العام نخبة مختارة من دور النشر العربية من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية. ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والفنانين.

ويُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

جدير بالذكر أن معرض الدورة الماضية ضم حوالى 65 دار نشر مصرية وعربية بالإضافة إلى أنشطة البرنامج الثقافي والتي أقيمت بشكل تفاعلي عبر شبكة الإنترنت.