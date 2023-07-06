اليوم السابع
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انتشال جثة طفل غرق بترعة السويس بالإسماعيلية بعد سقوطه بدراجته

الخميس، 06 يوليو 2023 09:33 م
انتشال جثة طفل غرق بترعة السويس بالإسماعيلية بعد سقوطه بدراجته إسعاف -أرشيفية
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسماعيلية من انتشال جثمان طفل 13 سنة لقي مصرعه غرقًا بعد سقوطه في ترعة السويس بمنطقة الربايعة التابعة لقرية أبو سلطان في نطاق محافظة الإسماعيلية، خلال قيادته دراجته.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، ومعاون محافظ الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاتة، 13 سنة، أثناء ركوبه الدراجة فى ترعة السويس بمنطقة الربايعة قرية أبو سلطان.
 
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثمان الطفل ونقله إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.
 
 
 

 


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