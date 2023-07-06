اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقبلت 410 سفن خلال شهر يونيو 2023

الخميس، 06 يوليو 2023 01:56 م
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقبلت 410 سفن خلال شهر يونيو 2023 ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت ميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر يونيو 2023 بالمقارنة بشهر يونيو 2022 حيث بلغت أعداد السفن 410 سفينة بزيادة قدرها 71 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق  بنسبة زيادة 21 % تقريباً.
 
وقد تصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت إرتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022  والتي حققت نسبة زيادة بلغت 66 % بفارق 64 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.
 
كما شهدت سفن الحاويات بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022 بواقع 28 سفينة إضافية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 24.3 %.
 
وفي ذات السياق فقد شهدت سفن الصب الجاف تزايدا أيضاً بفارق 5 سفين إضافية خلال شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 11%.
 
كما شهدت سفن السياحة بدورها حراكاً نشطا حيث وردت 3 سفن سياحة خلال شهر يونيو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر يونيو من العام السابق ورود سفن سياحية.
 
وفي سياق متصل فقد شهدت حركتي الملاحة وتداول البضائع نشاطاً ملحوظاً بمينائي الأسكندرية والدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث بغت أعداد سفن الوصول والمغادرة 50 سفينة بينما يجري العمل حالياً على شحن وتفريغ 43 سفينة كما تم تداول 204.6 ألف طن بضائع بمختلف أنواعها و 2600 حاوية مكافئة تقريباً
 
تأتي هذه الزيادات في حركتي الملاحة وتداول البضائع في ظل تعليمات وتوجيهات  اللواء بحري  نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

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