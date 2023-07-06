المجتمعات العمرانية تُحذر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات بالحى الـ14ببني سويف الجديدة

كتب أحمد حسن

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب الحجز اعتباراً من 10/7/2023 لبيع فيلات بمساحات 400م2 "مبانٍ وحديقة " داخل كومباوند بالحي الـ14 على طريق الجيش مباشرة على مساحة 40 فدانا داخل حدود مدينة بني سويف الجديدة، فإن الهيئة تُحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات المضللة، حيث لم يتم تخصيص أي قطع أراضٍ للشركة صاحبة الإعلان.

وأكدت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وتهيب الهيئة بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات عدم القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة.