وأدان الرئيس العراقي - في بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين الفلسطينية، مجددًا التضامن مع الشعب الفلسطيني، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وطالب رشيد، قادة وحكومات دول المنطقة بالإسراع في إطلاق مسار سياسي يضع حدًا لدوامة العنف وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود، ولن يكون هذا ممكنًا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية.