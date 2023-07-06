العراق والاتحاد الأوروبى يبحثان تمويل المشروعات وتعزيز الشراكة الثنائية

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بحث مستشار الأمن القومى العراقى، قاسم الأعرجى، مع وفد من مقر الاتحاد الأوروبى، برئاسة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى الاستشارية فى العراق اندرى فيبارى، تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين فى مجالات الاستشارة والتدريب.

وخلال اللقاء، قدم وفد الاتحاد الأوروبى، مقترحات حول مشروعات ممولة من المفوضية الأوروبية إلى العراق، لدعم جهود الحكومة العراقية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاستخبارات والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون، وكذلك الأدلة الجنائية والأدلة الرقمية ضد تهريب المخدرات، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".



وأعرب الأعرجى للوفد الأوروبى عن ترحيب العراق بهذه المقترحات، مشيرا إلى أنها ضرورية وسيتم دراستها من خلال الاجتماعات الفنية والوزارات الأمنية، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تمنح مجال الأمن السيبرانى ومكافحة المخدرات الأولوية.



وفيما يتعلق بمخيم الهول، شدد الأعرجى على أن العراق يبذل جهودا حثيثة لتسوية هذا الملف لما يشكله من تهديد للمنطقة والعالم، مؤكدا الحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لتفكيكه وإنهائه.