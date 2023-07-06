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الصحة: المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية

الخميس، 06 يوليو 2023 10:08 ص
الصحة: المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية المبيدات الآمنه تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية وتابعت وزارة الصحة : يمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنه للتخلص من البعوض الذى تزداد كثافته في فصل الصيف والذى يعتبر أهم نواقل الأمراض . 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-
 
1-استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.
 
2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.
 
 3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.
 
 4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.
 
المبيدات الآمنه تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية
المبيدات الآمنه تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية

 


الصحة

البعوض

الصيف

نواقل الامراض



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