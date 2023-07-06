الصحة: المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية وتابعت وزارة الصحة : يمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنه للتخلص من البعوض الذى تزداد كثافته في فصل الصيف والذى يعتبر أهم نواقل الأمراض .
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-
1-استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.
2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.
3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.
4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.
وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.
المبيدات الآمنه تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية
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