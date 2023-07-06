الشرطة تنجح فى انتشال سيدتين مسنتين احتجزتا داخل شقة بمصر القديمة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا باحتجاز (سيدتين مسنتين) وعدم تمكنهم من فتح باب الشقة خاصتهما بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتقدمت السيدتان بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتهما، يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.