السيطرة على حريق فى منزل بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس، والذي شب بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنزل، وذلك دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في أحد المنازل بمدخل قرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس.

وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع حريق في منزل قديم بمدخل قرية بيهمو، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز كان بها تسريب، حيث انفجرت فور قيام ربة المنزل بإشعال النيران.

وتمكن رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة وتلتهم محتويات باقي المنزل، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد مكان الحريق منعًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.