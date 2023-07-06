السويد توجه تهمة للناشطة البيئية جريتا تونبرج بـ"عصيان الشرطة"

وكالات

أعلن القضاء السويدي توجيه تهمة لجريتا تونبرج الناشطة في مجال المناخ لرفضها الامتثال لأوامر الشرطة خلال مشاركتها في احتجاج منتصف يونيو في مدينة مالمو بجنوب البلاد.

أعلن القضاء السويدي الأربعاء أنّه وجّه للناشطة في مجال المناخ جريتا تونبرج تهمة "رفض الامتثال" لأوامر الشرطة خلال مشاركتها في احتجاج منتصف يونيو في مدينة مالمو بجنوب البلاد.

وقال مكتب المدّعي العام السويدي في بيان صدر الأربعاء إنّ "الإدعاء العامّ وجّه تهمة لشابة شاركت يوم 19 يونيو في تظاهرة مناخية، تسببت بتعطيل حركة المرور في مالمو. وقد رفضت الامتثال لأوامر الشرطة التي طلبت منها مغادرة المكان".

وأكّد المكتب لوكالة فرانس برس أنّ المتّهمة هي جريتا تونبرج.

في منتصف يونيو، شاركت تونبرج (20 عاماً) إلى جانب منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن" في تحرّك احتجاجي في ميناء مالمو، وحينها أغلق خلاله الناشطون مدخل الميناء ومخرجه. وأراد المحتجون بذلك شلّ حركة ناقلات النفط احتجاجاً على استخدام الوقود الأحفوري.

وتواجه الناشطة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكنّ المدّعية العامّة شارلوت أوتوسن قالت لصحيفة "سيدسفينسكان" السويدية اليومية إنّ هذه التّهمة عادة ما يعاقب عليها بدفع غرامة.

ومن المقرّر عقد جلسة استماع لمحكمة مالمو في نهاية يوليو.