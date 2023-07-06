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السجن 6 أعوام لرئيس السلفادور السابق.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 يوليو 2023 10:12 ص
السجن 6 أعوام لرئيس السلفادور السابق.. اعرف التفاصيل رئيس السلفادور السابق
فاطمة شوقى

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قضت محكمة في السلفادور بسجن الرئيس السابق للبلاد "موريسيو فونيس" لمدة 6 أعوام عقب إدانته في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن الادعاء العام اتهم فونيس بالتهرب من دفع ضرائب تقدر قيمتها بنحو 85 ألف دولار في عام 2014، كما قضت المحكمة بتغريمه 200 ألف دولار.

وكان الادعاء العام طالب بإصدار حكم بسجن رئيس السلفادور السابق الذي يعيش في نيكاراجوا، لمدة ثمانية أعوام.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أكثر من شهر التي يصدر فيها حكما بالسجن على فونيس غيابيا، حيث صدر ضده في أواخر شهر مايو الماضي حكما بالسجن لمدة 14 عاما لتفاوضه مع عصابات الشوارع القوية في البلاد خلال فترة إدارته

ويذكر أن  فونيس البالغ من العمر 64 عاما تولى رئاسة السلفادور خلال الفترة بين عامي 2009 و2014.

 

 


السلفادور

رئيس السلفادور السابق

محكمة السلفادور

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