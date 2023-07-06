الرى: استمرار رفع درجة الطوارىء بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات

كتبت أسماء نصار

عقدت وزارة الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية ، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات، ومتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي .

وإستعرض الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، حيث وجه سيادته بإستمرار المتابعة لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة ، مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور، وإستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة ، مع قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها .

وشددت الوزارة على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، كما وجه سيادته بإستمرار متابعة محطات الخلط الوسيط لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

كما الاجتماع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس و وادى النقرة بمحافظة أسوان، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .