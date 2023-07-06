الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، وفدا رفيع المستوى من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة الأسبق، وذلك لعمل جولة ميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية بمحافظة السويس، استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وضمت الجولة، الوفد البرلماني رفيع المستوى من أعضاء لجنه الصحة، وكيل اللجنة النائب الدكتور محمد الوحش، والنائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، والنائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، والنائبة الدكتورة أمنية رجب، والنائب الدكتور محمود أبو الخير، والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، والنائب الدكتور محمود العزب، والنائب الدكتور أحمد دندش، والنائب الدكتور محمود مشعل، والنائبة الدكتورة سمر سالم، كما ضمت الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

واستهلت الجولة، بزيارة مقر ديوان عام محافظة السويس، واستعراض نتائج زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوى على مدار يومي 5,4 يوليو الجاري للمنشآت الصحية بالمحافظة، ومناقشة الجهود في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز والوحدات والمجمعات الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل، والقائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ومشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر.

وتابعت الجولة، بزيارة مجمع السويس الطبي، وتفقد أعمال التجهيز النهائية الجارية بالمجمع، وكذلك تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع من العيادات الخارجية، وسكن الأطباء، وحيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجمع أكبر صرح طبي بإقليم القناة، وسيحقق نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ولفت السبكي، إلى أن المجمع الطبي مقام على مساحة 47 ألف متر مربع، وأنه سيضم 567 سرير تشمل أسِرة "القسم الداخلي، الرعايات المركزة، الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكُلوي، حضانات الأطفال، العزل، الملاحظة)، كما يضم المجمع 64 عيادة خارجية، و70 جهاز غسيل كُلوي، 16 غرفة عمليات، وغرفتين للحروق، وأقسام للأشعة والمعمل، ووحدة للمناظير، وأخرى للسكتة الدماغية، كما يضم أيضًا بنك دم تجميعي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحي سابقًا"، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية "صدر السويس سابقًا"، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

ونوه السبكي، إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة السويس، بما يمثل أكثر من 65% من أبناء المحافظة، ولافتًا إلى الانتهاء من استلام 26 منشآة صحية حتى الآن لتشغيلها في تقديم خدمات المنظومة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على أن تعكف باستمرار على تلبية جميع الاحتياجات الصحية للمنتفعين، والذي يمثلها أعضاء مجلس النواب، وإدخال حزم مستحدثة من الخدمات الطبية داخل منشآتها الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة، والتي من شأنها تحسين تجربة المرضى، وبما يضمن تحقيق رؤيتها في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية.

وأكد السبكي، أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، مثمنًا دعم مجلس النواب المستمر للقطاع الصحي ولهيئة الرعاية الصحية، ودورهم المهم والمحوري في متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على توفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، ومؤكدًا تضافر جهود الجميع ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الرعاية الصحية، ومؤكدًا حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير العالمية.

وتابع السبكي: أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، خرج إلى النور بفضل دور مجلس النواب، ودعمه مجهودات الدولة في إنجاح الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدًا الأهمية الخاصة لهذا القانون لأنه يمس صحة المواطنين، كإلزام دستوري لضمان الرعاية الصحية المتكاملة لهم، ومؤكدًا أنه لا حياة بدون رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ومشيرًا إلى تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، ومشيرًا إلى أن تطوير البنية التشريعية ساهمت في الإرتقاء بصحة مصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود محافظ السويس والجهاز التنفيذي للمحافظة في متابعتهم الميدانية والمستمرة لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بأعلى كفاءة وجودة.

ومن جانبه، أشاد الوفد البرلماني رفيع المستوى، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالعمل والجهد المبذول في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن قِبل القائمين على العمل بهيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، ومجهودات محافظ السويس، لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين على أعلى مستويات من الجودة والتميز وفق أحدث المعايير الدولية، حيث أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور أشرف حاتم، بجهود هيئة الرعاية الصحية في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، والذي أثبته النزول الميداني لمختلف محافظات تطبيق المنظومة، وانعكاس ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، ومشيدًا بالجهود التي تتم في قطاع الصحة بشكل عام، لاسيما مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال المجمع الطبي ووحدات ومراكز طب الأسرة والذي يتم تجهيزها لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

وأعرب اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادته للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، مؤكدًا أنه سيحقق تطورًا غير مسبوقًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، وطفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية.

وأشاد صقر، بمجهودات هيئة الرعاية الصحية في العمل المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ تطوير المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة والتي ساهمت في الإسراع من وتيرة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.