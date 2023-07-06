وقال رشيد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، الأربعاء - إنه :"في الوقت الذي ندين فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية، نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونعزي أسر الضحايا وندعو العلي القدير لجميع الجرحى بالشفاء العاجل".

وأشار إلى أن :"جمهورية العراق تؤكد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة وتدعم كل السبل السلمية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، كما ندعو المجتمع الدولي للتعبير عن التزامه بما أصدره من قرارات تؤدي الى إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني؛ لتجاوز آثار العملية العسكرية الأخيرة".

ودعا الرئيس العراقي، قادة وحكومات دول المنطقة إلى "الإسراع في إطلاق مسار سياسي يضع حدا لدوامة العنف وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود ولن يكون هذا ممكنا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية".