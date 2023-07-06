الرئيس الأوكرانى يتعهد بالرد على هجوم صاروخى روسى بلفوف غرب البلاد

وقال زيلينسكي -وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك رد ملموس على ذلك الهجوم، موضحا إن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن قتلى وجرحى.

يشار إلى أن ضربة صاروخية استهدفت فجر اليوم الخميس، مقاطعة لفوف في الوقت الذي كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة.