الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعرض شاب للسرقة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بقيام3 آخرين "من جنسية إحدى الدول الأفريقية" بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والhستيلاء منه على مبلغ مالى عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل للشاكى (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعائه وسؤاله قرر بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على ملبغ مالى على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله واعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، حيث اختمر فى ذهنه اختلاق الواقعة وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.