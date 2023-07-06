وقالت زاخاروفا - في مؤتمر أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، إنه "تم اليوم استدعاء سفير فنلندا لدى روسيا إلى وزارة الخارجية الروسية وتم إبلاغه باحتجاجنا الشديد فيما يتعلق بالسياسة المعادية لروسيا التي تمارسها السلطات الفنلندية".

وكان رئيس الوزراء الفنلندى بيتيرى أوربو قد قال - في مؤتمر صحفي في تالين أمس الأربعاء، إن الحكومة الفنلندية الجديدة تنوي التركيز على الأمن وتعزيز التعاون الدفاعي وتحسين الوضع المالي للبلاد، مؤكدا أن فنلندا ستدعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك وهدفنا سلام عادل بشروط أوكرانيا.