اليوم السابع
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الحبس سنة لسائق توكتوك تعدى على طالبة فى البحيرة

الخميس، 06 يوليو 2023 10:00 ص
الحبس سنة لسائق توكتوك تعدى على طالبة فى البحيرة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة
كتب -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ك.م.م"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات، تبدأ من اليوم، وذلك لاتهامه بخطف بالتحايل وبالاكراه للمجني عليها "ع.م.ع" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9282 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الدلنجات ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطار من مأمور مركز ومدينة الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل وبالاكراه بدائرة المركز .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز ومدينة الدلنجات ،انه حال سير المجني عليها " ع.م.ع" طالبة، استوقفت التوكتوك قيادة المتهم " ك.م.م" ، ثم قام المتهم بتغيير مسار الدراجة البخارية خاصته حال استقلال المجني عليها ،والتوجه بها الي منزله ،وإجبارها علي النزول من التوكتوك والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق ،وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،وقررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور ، وقام المتهم بطلب الزواج من المجني عليها ، أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم .

 


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