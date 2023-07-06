الحبس سنة لسائق توكتوك تعدى على طالبة فى البحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ك.م.م"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات، تبدأ من اليوم، وذلك لاتهامه بخطف بالتحايل وبالاكراه للمجني عليها "ع.م.ع" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9282 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الدلنجات ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطار من مأمور مركز ومدينة الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل وبالاكراه بدائرة المركز .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز ومدينة الدلنجات ،انه حال سير المجني عليها " ع.م.ع" طالبة، استوقفت التوكتوك قيادة المتهم " ك.م.م" ، ثم قام المتهم بتغيير مسار الدراجة البخارية خاصته حال استقلال المجني عليها ،والتوجه بها الي منزله ،وإجبارها علي النزول من التوكتوك والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق ،وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،وقررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور ، وقام المتهم بطلب الزواج من المجني عليها ، أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم .