التعليم تحدد رسوم مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام 2023/2024

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي المقبل 2023/2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، بعد إتاحة التقدم للعام الدراسي المقبل إلكترونيا عبر موقع الوزارة كالتالى:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري .

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند اعلان عن فتح باب القبول ويعفى طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أوالً، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الاول.

- يسدد طالب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في اخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.

- يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.

- يتم سداد قيمة التامين علي جهاز اللالب توب الذى يتسلمه الطالب لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العلي المدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- ألا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من اعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.