اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تحدد رسوم مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام 2023/2024

الخميس، 06 يوليو 2023 10:53 ص
التعليم تحدد رسوم مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام 2023/2024 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي المقبل 2023/2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، بعد إتاحة التقدم للعام الدراسي المقبل إلكترونيا عبر موقع الوزارة كالتالى: 
 
- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري .
 
- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند اعلان عن فتح باب القبول ويعفى طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أوالً، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الاول.
 
- يسدد طالب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في اخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.
 
- يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.
 
- يتم سداد قيمة التامين علي جهاز اللالب توب الذى يتسلمه الطالب لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العلي المدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
 
- ألا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من اعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.

التربية والتعليم

التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

رسوم التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة بوقت إضافى حال تأخر ورقة الأسئلة

الخميس، 06 يوليو 2023 10:42 ص

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من الإسكندرية

الخميس، 06 يوليو 2023 09:59 ص

وزير التعليم يشدد على تأكيد تشغيل كاميرات المراقبة بلجان امتحانات الثانوية

الخميس، 06 يوليو 2023 09:58 ص

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمى مع السفير الإيطالى

الخميس، 06 يوليو 2023 09:42 ص

وزير التعليم يكرم الطالبة منة الديب الأولى على الدبلومات الفنية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:16 م

وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 ويمنحهم شهادات تقدير.. صور

الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة