التعليم: اختبارات القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين تبدأ 12 أغسطس المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM ، ومدرسة المتفوقين بعين شمس للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك في الفترة من 5/ 7/ 2023 إلى 25/ 7/ 2023، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة، على الرابط التالي: http://emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس STEM في الفترة من يوم السبت الموافق 12/ 8/ 2023 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 15/ 8/ 2023، ومدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16/ 8/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023 وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وتتضمن الشروط العامة للتقديم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2023 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة، أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات "2 صورة شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم".

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم الى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وهم الفئات الآتية:

- طلاب أبناؤنا في الخارج

-طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم.

-الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

-الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من إكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

-الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

-طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

-الطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

وأضافت الوزارة، أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.