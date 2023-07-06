اليوم السابع
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البورصة المصرية تنظم مجموعة من ورش العمل الخاصة بإفصاحات الاستدامة

الخميس، 06 يوليو 2023 07:00 م
البورصة المصرية تنظم مجموعة من ورش العمل الخاصة بإفصاحات الاستدامة البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة REFINITIV (التابعة لمجموعة بورصة لندن) ثلاث ورش عمل حول إفصاحات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال شهر يونيو 2023.
 
وصرح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن ورش العمل التي عقدت تحت عنوان "إعداد تقارير الاستدامة (ESG): الفوائد والتحديات" جاءت تماشياً مع دور البورصة في رفع مستوى الوعي في السوق وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد تلك التقارير.
 
وأضاف: "تعتبر هذه المجموعة من ورش العمل خطوة مهمة في مساعي البورصة لبناء قدرات وتطوير مهارات مسئولي الشركات المقيدة فيما يتعلق بمحاور الاستدامة التي تمت تغطيتها والتي تتضمن الاستثمار وإعداد التقارير و التقييم بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات المتبعة". 
 
وقال الدكانى إن هذه المجموعة من ورش العمل تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن أهمية أنشطة الاستدامة وكيفية جمع البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بها، وأيضا شرح تأثير عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات على استراتيجيات الأعمال وإدارة مسارات نمو الشركات، وقد تم تصنيف الشركات المشاركة إلى مجموعات فرعية وفقًا لعملياتها وأنشطتها واحتياجات عملها وذلك لتعظيم الاستفادة من ورش العمل. 
 
وقد قدمت شركة REFINITIV عرضًا توضيحيًا لتطبيق إلكتروني تم تطويره لتمكين الشركات من جمع بيانات الاستدامة وتحليلها وعرضها ومقارنتها على أن تقوم شركة  REFINITIV بإتاحة هذا التطبيق مجانا للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

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