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الإنجليزى يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى المنيا.. صور

الخميس، 06 يوليو 2023 12:43 م
الإنجليزى يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى المنيا.. صور طلاب الثانوية العامة بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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حالة من الارتياح والفرحة سادت بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنيا، بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث أجمع الطلاب أن الامتحان كان سهلا لكن القطعة كانت تحتاج إلى تفكير ووقت أطول، وقال الطالب أن الامتحان لم يخرج عن المنهج، رغم وجود بعض الكلمات الصعبة، لكن الامتحان كانت مدته كافية للاجابة عليه. 
 
وأكدت غرفة عمليات متابعه الامتحانات فى المنيا، على عدم تلقى أى شكاوى من طلاب الثانوية العامة عن اللغة الإنجليزية.
 
ومن ناحيته قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و937 طالباً علمى علوم، و2443 طالبا علمى رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحا ًأنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام فى امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط اللجان.
 
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (1)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (1)

طلاب الثانوية العامة بالمنيا (2)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (2)

طلاب الثانوية العامة بالمنيا (3)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (3)

طلاب الثانوية العامة بالمنيا (4)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (4)

طلاب الثانوية العامة بالمنيا (5)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (5)

طلاب الثانوية العامة بالمنيا (6)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (6)

طلاب الثانوية العامة بالمنيا (7)
طلاب الثانوية العامة بالمنيا (7)

 


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