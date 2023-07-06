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الأقصر تعلن تفاصيل العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس فى طريق معبد هابو.. صور

الخميس، 06 يوليو 2023 01:32 م
الأقصر تعلن تفاصيل العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس فى طريق معبد هابو.. صور جانب من الأعمال في ترعة رمسيس
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، أنه جارى العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو (بربخ خرساني بفتحه 1.8 *1.8)، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المقررة للمشروع، حيث تم الإنتهاء من 170 متر طريق خرسانة عادية، و130 متر طريق خرسانة مسلحة بوكس أو بربخ مع عمل man holes للصيانة وعمل مواسير فرعية لري الأراضي الجانبية، بنسبة تنفيذ بلغت 35%.

وأضاف المهندس أسعد مصطفى، فى بيان صفحى، إنه يتم العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ووفقاً لتنفيذ أعمال مشروعات البروتوكول الموقع ما بين محافظة الأقصر والجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وجهاز تعمير البحر الأحمر بقيادة المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر.

وأشار مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، إلى أن الأعمال الخاصة بمشروع تغطية ترعة رمسيس مدخل مدينة هابو الأثرية، هي عبارة عن عملية إنشاء بربخ من الخرسانة المسلحة بطول 410 متر طولي، وهو إستكمال للأعمال السابقة وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح لمحافظة الأقصر توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض 8 متر تفصلهما جزيرة بعرض لايقل عن متر ونصف، مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية إلى معبد هابو.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، كان قد تفقد سير أعمال عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها  بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر من ضمنها أعمال مشروع تغطية ترعة رمسيس بطريق معبد هابو للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للمشروع.

العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو
العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو

 

جانب من العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو
جانب من العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو

 

متابعة العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو
متابعة العمل بمشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو

 

مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو
مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو

 

 


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