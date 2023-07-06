اكتشاف ثالث حضانة أخطبوط بالعالم على عمق 3000 متر فى كوستاريكا "صور"

فاطمة شوقى

اكتشف العلماء فى كوستاريكا ثالث حضانة أخطبوط في العالم، على عمق 3000 متر تقريبا، وهى المنطقة التي يستقر فيها الاخطبوط لفقس البيض، ويعتقد فريق العلماء أيضًا أن الأخطبوطات التي ترضع هناك قد تكون نوعًا جديدًا والذى يطلق عليه Muusoctopus .



حضانة اخطبوط فى كوستاريكا

وأشارت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية إلى أنه في عام 2013 ، قبالة سواحل كوستاريكا ، على عمق 3000 متر تقريبًا ، اكتشف فريق من العلماء مجموعة من إناث الأخطبوط تفقس بيضها.

وأثار هذا الاكتشاف اهتمام الباحثين ، لأنها كانت المرة الأولى التي يشاهدون فيها مشهدًا كهذا، ومع ذلك ، لم ير العلماء أي أجنة نامية ، مما دفعهم للاعتقاد بأن هذا ليس مكانًا مناسبًا لنمو هذه الحيوانات.



اخطبوط

ولكن في الوقت الحالي بعد رحلة استكشافية لمدة 19 يومًا إلى "حضانة الاخطبوط" أظهر أن الباحثين كانوا مخطئين وأن هذه المساحة في الواقع ، على عمق 2800 متر ، هي ثالث أخطبوط معروفة في العالم.

وأشارت جيوتيكا فيرماني ، المديرة التنفيذية لمعهد شميدت للمحيطات ، إحدى المنظمات التي شاركت في بعثة لاكتشاف "حضانة الاخطبوط" ، إلى أن "حضانة الاخطبوط تعتبر من الأماكن التي لم نكن نعرف عنها شيئا ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن محيطنا".



حضانة اخطبوط

وشهد فريق العلماء ، المكون من 18 باحثًا من جامعات مختلفة ، فقس نوع Muusoctopus ، الذي يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون جديدًا، وفقًا للمعهد ، سيكون أخطبوطًا صغيرًا أو متوسطًا ولن يحتوي على كيس حبر.

وتعتقد البعثة أن بعض أنواع الأخطبوط في أعماق البحار تبحث عن فتحات حرارية مائية ، مثل تلك الموجودة في الحضانة لتفريخ بيضها.