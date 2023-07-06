اعتمادات الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمحافظة أسيوط .. تفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

حققت محافظة أسيوط إنجازات في الاعتمادات التي حصلت عليها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن المحافظة قد شهدت تطورًا كبيرًا وإنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع الهام لدعم خطط التنمية ضمن الجهود المبذولة لإطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وفي هذه النقاط نبين عده نقاط هامة في هذا الشأن

1- المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة هامة جدا حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة

2-تحدد المخططات الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة)

3-تحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية

4-تتم المخططات التفصيلية من خلال التعاون، والتنسيق الذي تم مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والإدارات الهندسية بالمراكز ، والمكاتب الاستشارية المختصة ، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط

5- تم اعتماد الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية لـ 11 مدينة على مستوى المحافظة واعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 مدن وجاري الانتهاء من 5 مدن آخرى متبقية

6- الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 231 قرية والمخططات الاستراتيجية لـ 231 قرية

7- اعتماد المخططات التفصيلية لـ 228 قرية و العزب كان لها نصيب كبير في العمل والانجاز في هذا القطاع الهام

8- تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 1070 عزبة بمراكز المحافظة المختلفة وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بحوالي 600عزبة جديدة لدراستها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.