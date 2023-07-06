اعتقال مسلح قرب عنوان منزل مزعوم لأوباما نشره ترامب على تروث سوشيال

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نشر على منصته للتواصل الاجتماعى "تروث سوشيال" ما زعم أنه عنوان منزل سلفه الرئيس الأسبق باراك أوباما، فى نفس اليوم الذى تم فيه اعتقال رجل يحمل أسلحة فى شاحنة صغيرة قرب العنوان، بحسب ما قال المدعون الفيدراليون فى كشفهم لتفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.

وأشارت الوكالة إلى أن تايلور تارنتون، الذى يقول المدعون إنه شارك فى أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، احتفظ بسلاحين والمئات من الذخائر داخل سيارة قادها عبر البلاد، وكان يعيش فيها، وفقا لإخطار وزارة العدل الذى يسعى لإبقاء الرجل خلف القضبان.

وقال المدعون إنه فى نفس يوم اعتقاله، 29 يونيو، أعاد تارانتو نشر منشور ترامب على تروث سوشيال يحتوى على ما زعم ترامب إنه عنوان منزل أوباما.

وفى منشور على تليجرام، كتب تارانتو يقول: "سنحاوط هؤلاء الفشلة، نراكم فى الجحيم، عنوان بوديستا وعنوان أوباما". وكان يشير إلى جون بوديستا، الرئيس السابق لحملة المرشحة الديمقراطية فى انتخابات 2016 هيلارى كلينتون.

كما أخبر تارانتو أيضا متابعيه على يوتيوب، فى بث حى، إنه يتطلع إلى زواية جيدة للتصويب لإطلاق النار، بحسب ما قال المدعون.

من جانبه قال محامى تارانتو، فى سعيه لإطلاق سراح موكله أثناء محاكمته، إن الأخير لا يسافر خارج البلاد، ولديه عائلة فى ولاية واشنطن وقد خدم فى العراق قبل أن يتم تسريحه بشرف من البحرية الأمريكية.

ووفقا لمذكرة اعتقال تارانتو الصادرة من وزارة العدل، فإن زوجته أخبرت المحققين أنه جاء إلى واشنطن هذه المرة بسبب عرض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى فى وقت سابق هذا الإعام لإعداد فيديو لم يشاهد عن هجوم 6 يناير.

ويواجه تارانتو أربع اتهامات تتعلق بالهجوم على الكونجرس، حيث قال المدعون انه انضم إلى حشد من مثيرى الشغب فى اقتحام مبنى الكابيتول ووصل إلى مدخل لوبى رئيس مجلس النواب خارج مقر المجلس نفسه.