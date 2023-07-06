استئصال ورم يزن كيلو ونصف من رضيع بالشرقية.. والأطباء: الصدفة قادت لاكتشافه

شهدت وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، إجراء جراحة نادرة تم خلالها استئصال ورم سرطاني وزنه كيلو ونصف من الكلى اليسرى لطفل رضيع وإنقاذ حياته من الموت.

ويقول الدكتور إيهاب رأفت عبد الفتاح أستاذ ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، إن المستشفي الجامعى استقبل طفلا رضيعا عمره 18 شهرا يعانى من آلام حادة إثر سقوطه أرضا أثناء لهوه مع أقرانه، حيث تم تشخيص حالته على أنها تجمع دموى بالبطن، يستوجب إجراء جراحة عاجلة له، وتم تشكيل فريق عمل من أطباء جراحة المسالك البولية، موضحا أن حالة الطفل كانت غير مستقرة نتيجة الحادث الذي تعرض له وتم عمل استكشاف جراحي طارئ لإنقاذ الطفل، إلا أن الفريق الطبي فؤجى أن التجمع الدموى ليس ناتج عن الحادث الذى تعرض له الطفل كما ظنت أسرته، حيث اكتشف الفريق الطبي عن انفجار ورم سرطاني خبيث بالكلى اليسرى للطفل، على الفور تقرر إجراء جراحة عاجلة له لإنقاذ حياته، من قبل الفريق الطبي برئاسة الدكتور إيهاب رأفت، ويضم كلا من الدكتور محمد صلاح،، والدكتور محمد عبد العليم ، والدكتور محمد سويلم، الأساتذة بقسم جراحة المسالك البولية، وكان القرار استئصال جذرى للكلى، وتبين أن الورم السرطاني وزنه كيلو ونصف، واستغرقت العملية لمدة ساعتين، وتم إخضاع الطفل بعدها للعناية الفائقة وحالته مستقرة.

وأردف رئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال: أن العناية الإلهية أنقذت الطفل من الموت، حيث تعرضه للحادث ومحاولة إجراء جراحة استكشافية لموقع الألم كشفت عن وجود الورم الذي كان سينتشر بجميع أنحاء جسمه ويهدد حياته بالخطر، مشيدا بجهود الدكتور لطفى بندارى، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بجامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، لدعمهم المستمر لوحدة المسالك البولية الأطفال وتمكنهم من القيام بعملهم على الوجه الأكمل.