ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية فى باكستان إلى 43 شخصًا

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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الموسمية التى استمرت على مدى إسبوعين إلى 43 شخصًا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الحصيلة الجديدة للضحايا جاءت بعد الإعلان عن مقتل 4 أشخاص على الأقل فى حوادث متعلقة بالطقس فى مدينة "لاهور" بشرق باكستان وسط مخاوف من حدوث فيضانات.



وشهدت "لاهور" سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية مما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وتعطيل الحياة الطبيعية للمواطنين، كما أعلن المسئولون أن 11 شخصًا لقوا حتفهم فى المدينة منذ، يوم أمس الأربعاء؛ بسبب انهيار الأسقف والصعق بالكهرباء.

من جانبها، حذرت وكالة الأرصاد الجوية الباكستانية من هطول المزيد من الأمطار على مدينة "لاهور" خلال الأيام القادمة.



واستمرت الأمطار الغزيرة فى الهطول بمناطق أخرى فى باكستان، حيث فاضت الأنهار الرئيسية فى "البنجاب" و"جيلوم" و"تشيناب" مما دفع وكالة إدارة الكوارث إلى الاستعداد خوفا من حدوث فيضانات مفاجئة.