إيقاف وإزالة 4 حالات "بناء مخالف" وتحويل نشاط بالحوامدية

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي الإدارات والأجهزة المعنية بأعمال الرصد باليقظة التامة والمتابعة الدورية لأية حالات تحويل للنشاط أو البناء أو التعلية بالمخالفة في المهد والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

وفي هذا الإطار، أوقفت وأزالت أجهزة المحافظة 3 حالات بناء مخالف، الأولى والثانية بنطاق قرية الشيخ عتمان التابعة لمركز ومدينة الحوامدية عبارة عن سقف للدور الرابع بعد الأرضى وأعمال تعلية شملت أعمدة وسور لأحد العقارات، والثالثة بشارع الشهداء بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة.

ورصد أجهزة المحافظة حالة تحويل نشاط من سكني إلى تجاري دون ترخيص بشارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع مستشفى الصدر، وعلى الفور قامت أجهزة حي العمرانية بإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

جاء ذلك تمت إشراف اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية.