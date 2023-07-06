إيطاليا تناقش مشروع قانون يجرم قتل وتعذيب الأطفال من قبل والديهم

فاطمة شوقى

قرر مجلس الشيوخ الإيطالى مناقشة قانون مخصص لمنع قتل وتعذيب الأطفال من قبل والديهم، وذلك بعد إصدار تقرير أفاد بأنه تم تسجيل 535 جريمة قتل خلال 20 عامًا ، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت فاليريا فالينتي، المشرعة عن الحزب الديمقراطي (PD) والمروجة لهذه المبادرة إلى أن هدفها هو "سد الثغرات التشريعية من حيث تدابير حماية الأطفال في قضايا النوع الاجتماعي أو المحلى.

وبحسب التقرير الذي أعده مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية (يوريس) ، فقد قُتل 340 قاصرًا خلال الفترة من 2000 إلى 2013 ، بينما سُجل أعلى عدد من الوفيات في عام 2014 ، بواقع 39 ؛ كان ثاني أسوأ عام هو عام 2018 ، حيث سجل 33 جريمة ، ومن عام 2020 حتى اليوم ، تم تسجيل 31 جريمة من هذا النوع.

وحظى مشروع القانون بدعم أنتونيلا بيناتي وفيديريكو سينيكاتو ، رئيس ونائب رئيس مؤسسة Federico nel Cuore ، على التوالي ، وكذلك فيتوريا تولا ، الزعيمة الوطنية للاتحاد النسائي الإيطالي (UDI).

وفقًا للتقرير المقدم، فإن 87.0 % من المسؤولين عن جرائم القتل هم من الرجال ، ومعظمهم من الآباء ، والغالبية العظمى من الإيطاليين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 45 عامًا ، من الطبقة المتوسطة العليا ، والذين انتقموا بنسبة عالية من السابقين.

وأضاف المصدر أن 13.0% من هذه الجرائم ارتكبتها أمهات ، وتعزى دوافعها بالكامل تقريبًا إلى حالات العنف أو المعاناة أو الخطر.