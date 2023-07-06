اليوم السابع
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إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 06 يوليو 2023 12:47 م
إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة ضمن "حياة كريمة" إنشاء 124 عمارة سكنية فى الجيزة ضمن "حياة كريمة"
كتبت - مرام محمد

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امتدت مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى محافظة الجيزة إلى كل نواحي الحياة، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم بما يضمن لهم حق العيش الكريم.
 
ومن بين الخدمات التى قدمتها "حياة كريمة" لقرى محافظة الجيزة، إعادة تأهيل وتحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأكثر احتياجاً، وترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات ومد وصلات المياه والكهرباء والصرف، وبناء عمارات سكنية مزودة بالأثاث المنزلي والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، حيث أنهت المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى تنفيذ 124 عمارة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وموزعة على قرى مركزي الصف وأطفيح.
 
جاءت أبرز مشروعات "سكن كريم" في محافظة الجيزة، مشروع مجمع مساكن الديسمي الحضاري المقام على مساحة 28 فدان بإجمالي 256 وحدة سكنية، مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى مشروع "سكن كريم" بقرية عرب العيايدة بمركز الصف، والذي يقام على مساحة 10500م2، ويتكون من 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق.
 
يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة في الجيزة

سكن كريم



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