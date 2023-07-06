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إعادة فتح موقع تسجيل طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال فى كفر الشيخ لمدة 5 أيام

الخميس، 06 يوليو 2023 11:27 ص
إعادة فتح موقع تسجيل طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال فى كفر الشيخ لمدة 5 أيام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية لتطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات.

https://kg.kfsedu.gov.eg
وسيتم فتح الموقع الإلكتروني لمدة خمسة أيام لمدة 5 أيام ، بدء من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو إلى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة سماح أبو شامه،موجه عام رياض الأطفال.

 

 


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