إضراب سائقى مترو أنفاق لندن عن العمل يومى 23 و28 يوليو بسبب المعاشات وتسريح العمال

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أعلن إتحاد العاملين فى النقل فى لندن عن عزمهم الإضراب عن العمل من 23 و28 يوليو بسبب مطالب حول المعاشات وظروف العمل وعزم الشركة تسريح بعضهم.

وكشفت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" اليوم /الخميس/ عن ستة أيام من الإضراب فى مترو أنفاق لندن إن إجراء الإضراب سيؤثر على أقسام مختلفة من مترو الأنفاق بين يومى بدء وإنهاء الإضراب.



وقال ميك لينش الأمين العام لإتحاد العاملين -حسبما نقلت "ايفنينج ستاندارد" "هذا الأسبوع من العمل سيغلق مترو أنفاق لندن ويظهر مدى أهمية عمل أعضائنا."



وأضاف: "الخطط التى وضعتها هيئة النقل فى لندن لخفض 600 وظيفة ومهاجمة معاشات أعضائنا أمر غير مقبولة بكل بساطة، نحن ندرك أن رئيس بلدية لندن صديق خان قد خفض ميزانية هيئة النقل فى لندن، ومع ذلك، فهو بحاجة إلى مواءمة نفسه مع نقابتنا وموظفى مترو أنفاق لندن فى مقاومة حكومة حزب المحافظين، وفضح أجندتهم الضارة لجزء رئيسى من البنية التحتية للنقل فى لندن."



بدوره، قال جلين بارتون كبير مسؤولى العمليات فى النقل فى لندن: "نشعر بخيبة أمل لأن اتحاد العاملين قد أعلنت عن إجراء إضراب على هذه المجموعة من القضايا التى كنا نحاول مناقشتها معهم بصراحة وتعاون. نحن نحث الاتحاد على إعادة النظر والمشاركة معنا لمناقشة القضايا والبحث عن حل."