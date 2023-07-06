إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمبنى داخل مدرسة جنوب غرب لندن

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أصيب تسعة أشخاص اليوم /الخميس/ إثر حادث اصطدام سيارة من طراز (لاند روفر) بمبنى داخل مدرسة ابتدائية فى ضاحية "ويمبلدون" جنوب غرب العاصمة البريطانية (لندن).

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة قد وصلوا لموقع الحادث الذى وصف بـ"التصادم الخطير" فور وقوعه، مشيرة إلى أن المصابين هم 7 أطفال وشخصين بالغين وتم نقلهم للمستشفيات؛ لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها، أكدت شرطة العاصمة أن هذا الحادث ليس له علاقة بالإرهاب، موضحة أن التحقيقات جارية لفهم الملابسات الكاملة لما حدث.

ولم يتم اعتقال أى شخص على خلفية هذا الحادث حتى الآن.