إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 مواطنين فى 3 حوادث طرق متفرقة بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.



وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الفيوم القاهرة باتجاة القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين، وتم نقلهم لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كما تلقت شرطة النجدة بلاغا آخر بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كما شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وتم نقل المصاب إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.