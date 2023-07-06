اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 06 يوليو 2023 02:25 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق ميدان النافورة نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على مدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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