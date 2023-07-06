إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجة نارية ومركبة توك توك بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق بناويط نجع مخيمر دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بوقوع مصادمة على الطريق بين دارجة نارية ومركبة توك توك بسبب السرعة الزائدة نتج عن التصادم إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين دراجة نارية ومركبة توك توك على الطريق بناحية قرية بناويط دائرة مركز المراغة ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى بطهطا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع مصادمة بين دراجة نارية ومركبة توك توك نتج عن الحادث إصابة ت . ع . أ 19 سنة بإشتباه كسر بالساعد الأيسر، وإصابة ر . ع . م 47 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة الطفلة ل . ح . ع 4 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى مكان الحادث وتم رفع أثارة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.





