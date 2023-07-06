إصابة 3 أشخاص باختناق أثناء الاستحمام فى حمام سباحة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض 3 أشخاص لاختناق، بحمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض عددا من الأشخاص لاختناق في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 3 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، أثناء الاستحمام بحمام سباحة، بمنطقة ألعاب، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.