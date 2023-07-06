اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص باختناق أثناء الاستحمام فى حمام سباحة بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 06 يوليو 2023 01:12 م
إصابة 3 أشخاص باختناق أثناء الاستحمام فى حمام سباحة بمدينة 6 أكتوبر حمام سباحة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض 3 أشخاص لاختناق، بحمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر،  وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض عددا من الأشخاص لاختناق في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 3 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، أثناء الاستحمام بحمام سباحة، بمنطقة ألعاب، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال المصابين،  وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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