اليوم السابع
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إصابة 17شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 06 يوليو 2023 10:43 ص
إصابة 17شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 17 شخصا، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة ملوي َاسفر الحادث عن مصابين.
 
علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 

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