إصابة مستوطنين إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقرب من كدوميم غرب نابلس

وكالات

أصيب مستوطنين إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقرب من كدوميم غرب نابلس وفى عملية دهس عند مفترق جيت في الضفة وقامت القوات الإسرائيلية بتحييد منفذى الهجوم، بحسب سكاى نيوز.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من منطقتى سيلة الظهر وطورة جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية، والتي شهدت عدوانا إسرائيليا استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال، إضافة إلى نحو 140 مصابًا.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا شابا من محافظة «قلقيلية» الواقعة شمال غرب الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من قرية «كفر نعمة» في منطقة غرب مُحافظة رام الله المليئة بالمستوطنات الإسرائيلية، وسط الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد تفتيش منزله فى منطقة «يطا».

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة «العيزرية» جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.