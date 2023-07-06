إحسان وبسام.. نجاح فصل التوأم السيامى السورى بالسعودية

وكالات

تمكن فريق جراحى سعودى فى الرياض، الخميس، من فصل التوأم السيامى السورى (إحسان وبسام)، فى عملية استغرقت 7 ساعات ونصف الساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت "واس" أن العملية تمت فى مستشفى الملك عبدالله التخصصى للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطنى فى الرياض.

وإحسان وبسام طفلان سوريان ملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وبحسب "واس"، فقد تمت العملية إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الفريق الطبى والجراحى الدكتور عبد الله الربيعة فى تصريح صحفى عقب العملية إنها أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة فى فصل التوائم.

وأضاف أن العملية تحمل رقم 58 فى سلسلة نجاحات البرنامج السعودى لفصل التوائم السيامية.

وأوضح أن التوأم إحسان يعد متطفلا على أخيه بسام، نظرا لعدم وجود الجهاز البولى والتناسلى (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية).

كما يعانى إحسان من عيوب خلقية كبيرة فى القلب تعيق حياته مع ضمور فى التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية فى الأمعاء، وفقا للربيعة.

ولذلك، يرى الفريق الطبى بالنسبة إحسان أنه لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناء على ما لديه من قصور كبير فى أعضائه، كما يقول الربيعة الذى أشار إلى أن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم بسام، الذى وصف وضعه بالمستقر.