إحالة المتهمين بقتل ميكانيكى وابنه بسبب 30 جنيها ثمن إصلاح سيارة للجنايات

أمرت نيابة جنوب القاهرة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ميكانيكى وابنه فى مشاجرة بسبب الخلاف على "30 جنيها" فى منطقة الخليفة.

تعود الواقعة الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول أب ونجله مصابين بطعنات متفرقة بالجسد إثر مشاجرة ، لفظا على إثرها أنفاسهما الأخيرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين تربصوا بالمجنى عليهما بعد علمهم بخروج الأب من المسجد بعد إداء صلاة العشاء لينهالوا عليه بثلاث طعنات أودت بحياته على الفور، وعندما حاول الابن التدخل للدفاع عن والده انهالوا عليه بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمين فى جريمتهم أسلحة بيضاء تسببت فى مصرعه.

وجاء فى محضر القضية الذى حمل رقم 2216 لسنة 2022، أن سبب الخلاف بين الطرفين هو حضور المتهم إلى ورشة المجنى عليه الأول وطلب منه إصلاح عطل فى إحدى عجلات الكاوتش الخاص بسيارته، وبعد إصلاح العطل اختلف المتهم والمجنى عليه على ثمن الإصلاح، ليطلب المجنى عليه 30 جنيهًا ثمن إصلاح العطل، بينما أراد صاحب السيارة دفع مبلغ 15 جنيهًا فقط، لتنشب بينهما مشادة كلامية فى النهاية.

انصرف المتهم على إثر تلك المشادة، ليقرر فى نفسة العودة والانتقام من الميكانيكى ليقوم بالتربص به وينتظره عقب خروجه من المسجد لينهال عليه بصحبه 4 آخرين بطعنات متتالية تسببت فى مصرعه ونجله، وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المجنى عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بالدفن المجنى عليهما بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وقررت حبس المتهم وكلفت رجال المباحث بضبط الهاربين وتقديمهم للتحقيق.