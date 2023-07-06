"أنت الأغلى" مبادرة لإسعاد أطفال 4 مدارس بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

عاش تلاميذ 4 مدارس بشمال سيناء تجربة الاستفادة من مبادرة "أنت الأغلى"، التى أهدتها وزراة الشباب والرياضة لإسعادهم خلال فترة إجازة فصل الصيف ، بقوافل علم وتثقيف ورياضة، بالتعاون مع التربية والتعليم.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المبادرة تم تنفيذها فى مدارس الشهيد أحمد شحاتة التجربية للغات بالعريش, مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات, مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات، ومدرسة نجع شبانه بمدينة رفح.

وأشار إلى أن القوفل نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، ضمن المشروع القومى "ملتقى النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية" تنفيذا لتوجيهات الدولة بتكامل عمل الوزارات وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تنمية الولاء والانتماء لدى تلاميذ المدارس، وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، ونشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لديهم، وشغل أوقات فراغهم فى المجالات الفنية المختلفة.

وأوضح أنه تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة والفعاليات، والتى من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية من خلال ورش عمل تتضمن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.