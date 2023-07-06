أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 6-7-2023.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وحق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.



البورصة تخسر 17 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 1.132 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 910.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 24.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 34.6 ألف جنيه، 136.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 20849 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5646 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1337 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 56.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.26%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 21.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.504 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.35%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة بسعر إغلاق 0.414 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.73%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 18.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.10%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.104 جنيه بنسبة تراجع بلغت 50.48%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-أراب ديري باندا-3 بسعر إغلاق 0.239 جنيه بنسبة تراجع بلغت 29.50%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 2.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.23%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 85.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 6.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.84%.