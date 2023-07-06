أخبار مصر: الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا أزمة الغذاء والهجرة غير الشرعية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيس وزراء إيطاليا، وآخر أخبار امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى حالة الطقس غدا، وحرمان 2381 من جماهير الأهلي و217 مشجعا إسماعيلاويا من حضور باقى مباريات الدورى..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا أزمة الغذاء والهجرة غير الشرعية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيس وزراء إيطاليا.. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.



نائب الرئيس التنفيذى لـ"المراعى": "بيتى" تستهدف 50 مليون دولار صادرات 2024 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الشيخ فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسئولي شركة "بيتي للصناعات الغذائية"؛ لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية.



براءة يوسف بطرس غالى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".



قطار الثانوية العامة يعبر محطة اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط 4 حالات غش.. ولجنة تضم 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكترونى.. والطلاب: الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وقطعة الإنجليزى كانت صعبة أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى عدد (728.395) طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (726.447) طالب/طالبة اللغة الإنجليزية الأولى، وعدد (1.934) طالب/ طالبة اللغة الفرنسية الأولى، وعدد (14) طالب/ وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجهورية.



9 اختصاصات للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.. أبرزها قاعدة بيانات القضاة حدد القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، 9 اختصاصات للجهاز التنفيذي للهيئة والتي من ابرزها إعداد قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.



شروط التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل حددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM والشروط والضوابط. نقل 99% من القطع الأثرية إلى المتحف اليونانى الرومانى.. والافتتاح قريبا تجرى أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني على قدم وساق، وذلك لافتتاحه الوشيك وفقا لما أكدته وزارة السياحة والآثار.



وزير المالية: منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تُعزز التحول للاقتصاد غير النقدى.. 6.8 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.. وإصدار 4.2 مليون بطاقة ميزة لصرف مرتبات العاملين بالدولة استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في 2019 وحتى نهاية مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُعد ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.



الصادرات تقفز 60.8%.. شاهد إنجازات قطاع التجارة الخارجية خلال 9 سنوات حقق قطاعا الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية وأولت الحكومة المصرية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.



درجات حرارة غير مسبوقة على كوكب الأرض.. موقع فوكس الأمريكى: 4 يوليو كان الأعلى حرارة على الإطلاق وعلماء يحذرون: الأسوأ لم يأت بعد.. ومقاطعة كيبيك الكندية وبيرو وبكين تحطم الأرقام القياسية لأعلى درجات الحرارة شهدت مناطق بالعالم خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة، فى الوقت الذى قال فيه العلماء إن هذا الصيف قد يكون الأروع مقارنة بما هو مقبل.



غدا طقس حار رطب شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



مادونا تتعافى ببطء وترفض التخلى عن جولتها الغنائية كشف موقع metro عن الوضع الصحى للنجمة العالمية مادونا، حيث أكد الموقع أنها مرهقة وضعيفة، وتتعافى ببطء على عكس التوقعات التى توقعها البعض بأنها ستعود لحالتها الصحية سريعا، إلا أنها تجد صعوبة فى التعافى ورغم ذلك ترفض الاستسلام وإلغاء جولتها الغنائية المقبلة، حيث من المقرر أن تقف على المسرح يوم 15 يوليو الجارى فى فانكوفر بكندا.