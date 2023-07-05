CDC تقدم نصائح للوقاية من سرطان الجلد.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

تحدث معظم سرطانات الجلد بسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، التى يمكنها تدمير خلايا الجلد، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من سرطان الجلد، بحسب موقع مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية CDC.

ولتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد يمكنك حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وتجنب المصادر الاصطناعية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل: عمل التان وتسمير البشرة.

الحماية من الشمس

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مهمة طوال العام، وليس فقط خلال فصل الصيف، وتكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

يوصى مركز السيطرة على الأمراض بعدة طرق لحماية بشرتك



ابق فى الظل.

ارتد ملابس تغطى ذراعيك وساقيك.

ارتد قبعة ذات حافة عريضة لتظلل وجهك ورأسك وأذنيك وعنقك.

ارتدِ النظارات الشمسية التى تلتف حولها وتحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) 15 أو أعلى.