5 طرق لتناول الزنجبيل تساعد على إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

يستخدم الزنجبيل لتحسين صحة الأمعاء والتخلص من المشاكل المتعلقة بالمعدة وتنظيم التمثيل الغذائى وحرق الدهون، وهناك 6 طرق لتناول الزنجبيل تساعد على إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ماء الزنجبيل العادى

إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى كوب من الماء وشربه فى الصباح أو احتسائه طوال اليوم يحرق الدهون، إذا كنت حريصًا على تجربة ذلك، يمكنك تحسين المذاق عن طريق إضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو العسل.

مسحوق الزنجبيل

تناول مسحوق الزنجبيل المجفف لفقدان الوزن يحظى بشعبية كبيرة، وبصرف النظر عن خصائص إنقاص الوزن فإن له خصائص مضادة للالتهابات أيضًا.

يمكن استهلاك مسحوق الزنجبيل بالماء أو يمكن إضافته إلى الطعام وتناوله مباشرة.

شاى الزنجبيل

لتضمين المكونات الصحية للزنجبيل فى الشاى الخاص بك، يمكنك إما وضع بضع قطرات من الزنجبيل فى الشاى أو إضافة بضع شرائح قم بتحضيره بشكل صحيح مع الشاي واشربه ساخنًا.

ماء الليمون والزنجبيل

يعتقد الكثير من الناس أن خلط الليمون مع الزنجبيل يمكن أن يعمل بشكل مذهل على الوزن الزائد.

ويعتبر الليمون من أهم الأطعمة التى تستخدم لفقدان الوزن، ويشرب الناس عصير الليمون فى الصباح الباكر للتخلص من مشاكل صحة الأمعاء.

مشروب الديتوكس

خذ ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور وأضفه إلى كوب من الماء الدافئ، أضف عصير الليمون إلى هذا (نحو 2-3 ملاعق كبيرة يجب أن تكون كافية) رجه جيدًا واشربه طوال اليوم. إذا كنت بحاجة إلى حلاوة يمكنك إضافة بضع قطرات من العسل إليها.

احذر من كمية الزنجبيل التي تتناولها. لا تفرط في تناول الزنجبيل، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الزنجبيل إلى تهيج المعدة والغثيان والقىء.