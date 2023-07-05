اليوم السابع
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120991 حملة تفتيشية خلال 9 سنوات.. تعرف على إنجازات مصلحة الرقابة الصناعية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:00 ص
120991 حملة تفتيشية خلال 9 سنوات.. تعرف على إنجازات مصلحة الرقابة الصناعية -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة، أن مصلحة الرقابة الصناعية نجحت في إجراء 120991 حملة تفتيشية خلال 9 سنوات، منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية، و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها، وعمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومراكز الخدمة للتأكد من جودة المنتجات.
 
 
وأشار التقرير إلى أنه تم عمل 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة، وإصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية وعمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة، وإصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، وفحص وحل 9538 شكوى سحب 7611 عينة للفحص والاختبار.

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الصناعة

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