يضم 469 وحدة.. 7 معلومات عن سوق العياط الحضارى الجديد

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة خطتها للتوسع فى إقامة أسواق حضارية نموذجية تضم باكيات بيعية منظمة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية 7 معلومات عن سوق العياط الحضاري الجديد بمدينة العياط، حيث يعد أحد أبرز الأسواق الحضارية الجديدة الجاري تنفيذها بالمحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين، وإحداث إعاقات واختناقات مرورية.

1- السوق الجديد يعد بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان.

2- يقام على أعلى مستوى خدمي على مساحة 3700 م2.

3- مقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات).

4- تنفذ أعمال الإنشاء عن طريق مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية .

5- يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ.

6- يراعى في تنفيذه أن يكون مجهزا بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق.

7- بلغت نسبة تنفيذ المشروع 80%.

يُذكر أن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، افتتح مؤخرا سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب، والذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.